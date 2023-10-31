مسلح يحتجز رهائن داخل مكتب بريد في اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا يشتبه بأنه مسلح احتجز عددًا غير معروف من الأشخاص كرهائن داخل مكتب للبريد.

وذكرت صحيفة بارون الأمريكية، أن سلطات مدينة وارابي قالت في موقعها على الإنترنت: "في حوالي الساعة 2:15 مساء اليوم، احتجز شخص رهائن وتحصن في مكتب بريد في منطقة تشو 5 تشومي بمدينة وارابي... مرتكب الجريمة يمتلك ما يبدو أنه مسدس".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدسا كان معلقا في حبل حول رقبته.

يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من الثلاثاء، إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وتحركت قوات الشرطة اليابانية في مدينة تودا بوسط اليابان بسرعة بعد وصول بلاغات تفيد بإطلاق نار في أحد المستشفيات، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية.

وذكرت التقارير أن شخصين أصيبا جراء إطلاق النار، هما طبيب في الأربعينيات من عمره ومريض في الستينيات من عمره.

وقالت شرطة المدينة على موقعها على الإنترنت إن المشتبه به فر على دراجة نارية إلى مدينة وارابي المجاورة واحتجز رهينة داخل مكتب بريد.

وأضافت أن المشتبه به متوسط البنية وربما في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، وتم إغلاق المرافق القريبة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم التعامل حاليا مع المشتبه به.

تعد حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان. وتفرض البلاد قواعد صارمة فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، ولا تسمح إلا للمدنيين بحيازة بنادق صيد وبنادق هوائية. ويجب على الأشخاص الخضوع لفحص صارم واختبارات الصحة العقلية حتى يتمكنوا من شراء سلاح في اليابان.

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