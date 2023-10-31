شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داود وجميلة إسماعيل ورموز المعارضة فى مؤتمر رئيس الوزراء بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حظى مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، بحضور كبير من المعارضة جاء على رأسهم جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل والداعم للمرشح الرئاسي فريد زهران وضياء الدين داود عضو مجلس النواب المستقل.

كما حضر المؤتمر من رموز المعارضة كل من باسل عادل رئيس كتلة الحوار، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب المستقل.

كما حضر مؤتمر رئيس الوزراء، وفود من الأحزاب والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين، للتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على مشاركة مختلف أطياف المجتمع، من أجل توجيه رسائل للعالم، بالتوافق الرسمى والشعبى والسياسى على دعم حق الشعب الفلسطينى فى التمسك بأرضه.











































































