اخبار العالم

ضياء داود وجميلة إسماعيل ورموز المعارضة فى مؤتمر رئيس الوزراء بسيناء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/39
  • 2/39
  • 3/39
  • 4/39
  • 5/39
  • 6/39
  • 7/39
  • 8/39
  • 9/39
  • 10/39
  • 11/39
  • 12/39
  • 13/39
  • 14/39
  • 15/39
  • 16/39
  • 17/39
  • 18/39
  • 19/39
  • 20/39
  • 21/39
  • 22/39
  • 23/39
  • 24/39
  • 25/39
  • 26/39
  • 27/39
  • 28/39
  • 29/39
  • 30/39
  • 31/39
  • 32/39
  • 33/39
  • 34/39
  • 35/39
  • 36/39
  • 37/39
  • 38/39
  • 39/39

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داود وجميلة إسماعيل ورموز المعارضة فى مؤتمر رئيس الوزراء بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

حظى مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، بحضور كبير من المعارضة جاء على رأسهم جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل والداعم للمرشح الرئاسي فريد زهران وضياء الدين داود عضو مجلس النواب المستقل.

 

 

كما حضر المؤتمر من رموز المعارضة كل من باسل عادل رئيس كتلة الحوار، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب المستقل.

 

 

كما حضر  مؤتمر رئيس الوزراء، وفود من الأحزاب والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين، للتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على مشاركة مختلف أطياف المجتمع، من أجل توجيه رسائل للعالم، بالتوافق الرسمى والشعبى والسياسى على دعم حق الشعب الفلسطينى فى التمسك بأرضه.

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (1)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (2)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (3)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (4)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (5)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (6)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (7)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (8)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (9)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (10)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (11)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (12)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (13)

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (15)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (16)
 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (17)

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (18)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (19)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (20)

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (21)

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (22)
 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (23)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (24)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (25)
 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (26)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (27)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (28)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (29)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (30)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (31)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (32)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (33)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (34)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (35)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (36)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (37)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (38)
 

 

 

زيارة رئيس الوزراء لسيناء (39)
 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا