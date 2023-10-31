المصريين الأحرار: مؤتمر رئيس الوزراء بالعريش يدحض دعوات التنازل عن جزء من سيناء

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن عرض ما يحدث فى سيناء خلال مؤتمر رئيس الوزراء بالعريش، هو أبلغ رد عملى على الدعوات المدعومة من بعض القوى العالمية، بأن تتنازل مصر عن جزء من سيناء فى إطار مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، لافتا إلى أنه يعد تأكيد على أن مصر لن تتخلى عن ذرة رمل من أراضى سيناء.

وأكد على أهمية المؤتمر لإيضاح الصورة التنموية لسيناء بما حدث وسوف يحدث من إنجازات، يعكس أننا نقوم بتعمير جزء من الدولة كى تعود فيه سيناء لحضن الوطن، بمسار تنموى شامل، مشيرا إلى أن تمكين أهالى سيناء والاهتمام بهم بتواجدهم فى خطة التنمية بشكل رئيسى، يعكس الاهتمام بإشراكهم، قائلا " أثق أن أهالى سيناء سيقومون بمعجزة كبيرة تبهر العالم أجمع فى وقت قياسى لتغيير وجه سيناء".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد قال أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا: "هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".

وأكد أن هناك حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجى الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.