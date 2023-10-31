شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة إسماعيل من سيناء: "كنا نتمنى هذه الزيارة منذ سنوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، عن سعادتها بزيارة سيناء، مضيفة: "أول زيارة ليا من سنوات طويلة..هي دي سيناء اللى نعرفها وبقالنا سنين كنا نتمنى نرجع تاني نزورها .. ونبقا موجودين فيها.. ونشوف الناس لحم ودم .. مش نقرأ عن أوجه معاناتهم عبر السنوات".

وأضافت في لقاء عبر إكسترا نيوز: "كنا منتظرين خبر خير عن ما سيحدث بالنسبة للمنطقة وسيناء وأهلها .. والكلام اللى اتقال جوه كلام مباشر ونتمني أن يكون لأبناء سيناء "حق العودة" .. ومحتاجين يرجعوا تاني يرتبطوا بالمكان ويبقوا حاسيين أن فيه آفق .. وأن دى أرضهم وحقهم... كان كل الكلام مبشر وعاوزين نشوف على أرض الواقع ونطمن إن المستقبل هيحمل خير لأهالى سيناء الأصليين".