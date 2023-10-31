رينيه أومبينغ يتسلم جائزة المدير التنفيذي العالمي في قصر باكنغهام

الرياص - اسماء السيد - ترجمة- نور حرب: رعى قصر باكنغهام الملكي في لندن حفل توزيع جوائز Powerful Media's Powerlist Black Excellence Awards 2024، المخصصة لتكريم المتميزين إعلامياً في قارة أفريقيا، والذين ساهموا بجهد استثنائي في تمكين مجتمعاتهم من خلال عملهم، فنال رينيه أومبينغ، المدير العام لمصرف أفريكسيمبنك (Afreximbank)، جائزة أفضل رئيس تنفيذي عالمي.



الملك تشارلز يخاطب أومبينغ، المدير والرئيس العالمي لعلاقات العملاء في Afreximbank، في حفل أقيم في قصر باكنغهام

تمثل جائزة المدير التنفيذي العالمي، التي ترعاها بورصة لندن، شهادة عالية على قيادة استثنائية أداها أومبينغ، واحتفاءً بالتأثير الإيجابي الذي أحدثه في مصرف أفريكسيمبنك، كما تسلط الجائزة الضوء على أفراد تتجاوز جهودهم ومساهماتهم حدود المملكة المتحدة.

كسب أومبينغ شرف الحصول على هذه الجائزة بفضل تفانيه في إدارة المصرف، وفي تحفيز التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي، وإحداث تغيير إيجابي في أفريقيا كلها.

استقبال ملكي

تقديراً لجهوده وإنجازاته، تلقى أومبينغ دعوة ملكية من قصر باكنغهام في لندن لحضور حفل استقبال خصص لتوزيع جوائز Powerlist Celebration of Black Excellence Awards 2024، برعاية الملك تشارلز الثالث.

في هذه المناسبة، أعرب أومبينغ عن بالغ امتنانه لهذه الدعوة، قائلاً: "لا تفتر حماستي في خدمة أفريقيا من خلال مصرف أفريكسيمبنك، وما هذه الجائزة إلا اعتراف بمساهمتنا في مسيرة إحداث تغيير إيجابي في أفريقيا".

أضاف أومبينغ: "هذه الجائزة امتياز فعلي ينبغي أن يشكّل مصدر إلهام للشباب والشابات للعمل الجاد والطموح من أجل إحداث التغيير".

رحلة التميز

أومبينغ معروف بمسيرته المهنية الجادة والمميزة في مجال الخدمات المصرفية الدولية. له باع طويلة في التجارة والخدمات المصرفية وإداة المحافظ الاستثمارية للشركات. في رصيده خبرة طويلة في مجالات مختلفة، مثل إدارة المنتجات المصرفية، والتدفقات التجارية عبر الحدود، والتمويل التجاري، وتقييم المخاطر الائتمانية، والمالية العامة، والقروض والتمويل، والإدارة المصرفية العامة في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا.

يتمتع أومبينغ بسجل حافل من الإنجازات التي حققها خلال أكثر من ثلاثة عقود. وبصفته المدير والرئيس العالمي لعلاقات العملاء في مصرف أفريكسيمبنك منذ ديسمبر 2016، أدى دورًا محوريًا في تحقيق المصرف إيرادات تزيد على ثمانية مليارات دولار، وفي إدارة أصول وقروض في جميع أنحاء القارة الأفريقية، تزيد قيمتها على 50 مليار دولار.

شبكة تأثير واسعة

وبصفته مستشارًا في الاتجاهات المصرفية، والتمويل التجاري، والتجارة الأفريقية، وتطوير البنى التحتية، كثيرًا ما يشارك في مؤتمرات وندوات مصرفية دولية، مقدماً خبراته في هذه المجالات.

شبكة علاقاته الواسعة في القطاعين العام والخاص هي إحدى نقاط قوته، خصوصاً أنها تمتد لتشمل أفريقيا ومنطقة الكاريبي وأوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. مكنته هذه الشبكة من بناء شراكات مؤسسية استراتيجية عززت تأثيره في الميدان المصرفي، ورسّخت مكانته فيه.

اعتراف عالمي

يحمل أومبينغ شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة ياوندي، بالكاميرون، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال في جامعة نوتنغهام، بالمملكة المتحدة. وهو عضو فخري في معهد الإدارة الحسابية المعتمدة (CIMA) في لندن.

أومبينغ مؤسس وعضو في مجلس أمناء مؤسسة أومبينغ الخيرية غير الربحية التي تقدم الدعم الطبي الأساسي لمرضى الكلى، وعضو في المجلس الاستشاري لإدارة التحالف الأفريقي ومجلس إدارة غرفة الطاقة الأفريقية، كما يشغل منصب رئيس نادي رواد الأعمال في الكومنولث للتجارة والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

لا شك في أن جائزة المدير التنفيذي العالمي التي نالها أومبينغ اعتراف حقيقي بمساهماته الكبيرة، وشاهد على رؤيته الثاقبة والتزامه الثابت تحسين المشهد الاقتصادي في أفريقيا. رحلته مصدر ألهام وأمل للشاب، تحثهم على السعي نحو التميز العالمي.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن مجلة Parliamentary Society