"حماس" تنشر مقطع فيديو لثلاث محتجزات يطالبن نتنياهو بالإفراج عنهن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم (الاثنين)، رسالة مصوَّرة من محتجزات لديها في غزة جرى أَسرهن خلال هجومها على جنوب إسرائيل، في السابع من الشهر الحالي، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الفيديو الجديد بـ"دعاية نفسية قاسية".

وظهر في الفيديو، ومُدّته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء، تحدثت إحداهن موجِّهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تُطالبه فيها بالإفراج عنهن.

ونقلت "وكالة أنباء العالم العربي" عن موقع "شبكة القدس" قول إحدى المحتجَزات في الفيديو وهي غاضبة: "أعيدونا الآن، الآن... نتنياهو فشل سياسياً وعسكرياً، ونحن نطالبه بإعادة كل الأسرى فوراً، وأول من أمس كانت هناك مباحثات حول وقف النار والإفراج عن الجميع، لكن نتنياهو تراجع". وكانت "كتائب القسام" قد أفرجت، قبل أيام، عن أسيرتين إسرائيليتين مُسنّتين؛ لاعتبارات إنسانية. وقبلها أفرجت عن أسيرتين أميركيتين؛ لاعتبارات إنسانية أيضاً.

ووجهت إحداهن كلامها إلى نتنياهو غاضبة: "نحن نعاني بسبب فشلك... لم يأتِ إلينا أي شخص ولم يدافع عنّا أي شخص. نحن مواطنون إسرائيليون ندفع الضرائب لدولة إسرائيل. نحن سذّج وأبرياء... هل تريد من الجيش أن يقتلنا؟".

وأضافت: "أَطلقْ سراحنا وسراحهم (الأسرى الفلسطينيين). أنت تقتلنا وتريد من الجيش أن يقتلنا كلنا. ألا يكفي أنك ذبحت الجميع؟ ألا يكفي أن هناك مواطنين إسرائيليين قُتلوا؟".

رد فعل نتانياهو

وفي أول رد فعل من رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف نتنياهو المقطع المصوَّر بـ"دعاية نفسية قاسية" من "حماس".

وأكد نتنياهو في منشور على منصة "إكس" أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن، قائلاً للنساء في التسجيل المصور: "قلبي معكن".

وأضاف نتنياهو: "أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب... أعانقكم، قلوبنا معكم ومع المختَطَفين الآخرين"، مؤكداً، "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".