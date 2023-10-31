سلاح الجو الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على إسرائيل من منطقة البحر الأحمر

اعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن "اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على إسرائيل من منطقة البحر الأحمر".
وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وقد تم اعتراضها فوق البحر الأحمر قبل وصولها إلى إسرائيل".
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