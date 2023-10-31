أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنهم "يُجهِزون على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": أجهزنا على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى في بيت حانون واستهدفنا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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