"أنصار الله": أطلقنا مسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة

أعلن رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور، في تصريح لوكالة "فرنس برس"، أنهم "أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".
وصباح اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن الإذاعة الإسرائيلية، أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر".
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