أ ف ب: الشرطة الفرنسية فتحت النار على امرأة أطلقت "تهديدات" في محطة للقطار في باريس

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة الفرنسية تأكيده ان "الشرطة الفرنسية اطلقت النار على امرأة كانت تطلق "تهديدات" في محطة للقطار في باريس ما أدى الى إصابتها بجروح".

ونقلت الوكالة عن شهود تأكيدهم بأن المرأة كانت "محجبة بالكامل" وهتفت "الله أكبر" و"أطلقت تهديدات".

وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من "عزل" المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا الى "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".

واعلن مكتب المدعي العام في باريس إن السيدة هددت "بتفجير نفسها" مضيفا أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين واحد يتعلق بتصرف المرأة والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا.