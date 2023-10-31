أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابةً إسرائيليّةً متوغّلةً شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105"، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهداف دبابة إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون واشتعال النيران فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.