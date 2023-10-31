وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8525 قتيلا

اعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول. واكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان "ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".

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