توقيع إتفاقية تعاون بين الحكمة ونقابة المحامين لتدريب طلاب الحقوق

وقَّعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها جورج نعمة إتفاقية تعاون مع نقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب ناضر كسبار تخول طلاب السنة الرابعة من كلية الحقوق التدرب في لجنة المعونة القضائية بإشراف محامين مؤهلين على ملفات قانونية وقضائية وأبحاث ومهارات تحليلية وتحريرية.

وتأتي هذه الإتفاقية من ضمن البرامج التي تنفذها العيادة القانونية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في الجامعة للمزج بين العلم والخبرة من خلال تقديم فرص للطلاب للعمل على قضايا واقعية بما يزودهم بخبرة عملية تسمح لهم باكتشاف مهنة المحاماة وما تتيحه من مجالات عمل متعددة إضافة إلى توسيع شبكة العلاقات والتدرب على تقديم المساعدة القضائية والقانونية بما يضفي على مسارهم المهني حسّا إنسانيًا.

وأكد نعمة أن "اتفاقية التعاون تهدف لتحقيق الرؤى المشتركة ومواكبة الطلاب في مسارهم الأكاديمي ومن ثم المهني لإعلاء شأن العدالة وضمان حقوق المواطنين في بلد يعاني الكثير في الشأنين الاجتماعي والإقتصادي".

ودعا نعمة الطلاب إلى "الإستفادة من هذه الفرصة لكسب المزيد من المهارات والمعارف، قائلا "كونوا سباقين في استشراف أبرز تطورات سوق العمل لتتمكنوا من التميز والتألق بأداء الرسالة في الدفاع عن المظلومين ونصرة العدالة والحق وممارسة المهنة باحترام كامل لقيم النزاهة والشفافية والعدالة واحترام التعددية المجتمعية والثقافية".

بدوره، نوه كسبار بـ"أن طلاب الحكمة يتركون انطباعًا جيدًا جدا في خلال امتحانات النقابة نظرًا لما لديهم من معلومات عامة ومعلومات قانونية إضافة إلى الحضور المميز".

وأكد كسبار، أن "مهنة المحاماة تفتح آفاقًا كثيرة متوقفًا في الوقت نفسه أمام تأثر المهنة بما حصل من اعتكاف قضائي ومؤكدًا في هذا المجال أن العدالة لا تعتكف، ورغم ذلك يتمكن المحامون من العمل فمن يريد أن يتقدم لا شيء يوقفه والمهم بالنسبة إلى المحامي متابعة الإجتهادات والتمرِّس في كتابة العقود والإتفاقات والدعاوى وتملك اللغات والمحافظة على شبكة العلاقات الاجتماعية".