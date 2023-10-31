أبو زيد: المطلوب ألا تبقى الرئاسة بلا رئيس تفاديا لأي انزلاق أو دخول للبنان في المجهول

أشار النّائب السّابق أمل أبو زيد، إلى أنّ "سنةً كاملةً مرّت على الفراغ الرئاسي. ومنذ مغادرة رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون قصر بعبدا، ازدادت الأخطار على البلد، وتمدّد الفراغ وغاب الانتظام في المؤسّسات الدّستوريّة".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "المطلوب اليوم في ظلّ التّصعيد الخطير في غزة والجنوب اللّبناني، ألّا يبقى الاستحقاق الرئاسي مؤجّلًا بل معجّلًا، وألّا تبقى الرّئاسة بلا رئيس، تفاديًا لأيّ انزلاق ولأيّ دخول للبنان في المجهول".
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