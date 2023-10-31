أبو زيد: المطلوب ألا تبقى الرئاسة بلا رئيس تفاديا لأي انزلاق أو دخول للبنان في المجهول

أشار النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، إلى أنّ "سنةً كاملةً مرّت على ​الفراغ الرئاسي​. ومنذ مغادرة رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​ ​قصر بعبدا​، ازدادت الأخطار على البلد، وتمدّد الفراغ وغاب الانتظام في المؤسّسات الدّستوريّة".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "المطلوب اليوم في ظلّ التّصعيد الخطير في ​غزة​ والجنوب اللّبناني، ألّا يبقى الاستحقاق الرئاسي مؤجّلًا بل معجّلًا، وألّا تبقى الرّئاسة بلا رئيس، تفاديًا لأيّ انزلاق ولأيّ دخول ل​لبنان​ في المجهول".