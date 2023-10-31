نصر: الجزء بالدولار بالأقساط مساهمة من الأهل لتغذية صندوق الدعم ومساعدة المدارس على الاستمرار

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أنّ "الظّروف الدّقيقة جدًّا في البلد، تتطلّب التّكاتف لتمرير هذه المرحلة بأقلّ ضرر ممكن"، لافتًا إلى "التّواصل مع المدرسة الّتي أصدرت البيان الّذي تضمّن بعض القرارات بحقّ المعلّمين، لحضّها على الرّجوع عنه".
وأوضح، في حديث إذاعي، أنّ "المبلغ المحدّد بالدولار في الأقساط المدرسية، يشكّل مساهمةً من الأهل لتغذية صندوق الدّعم ومساعدة المدارس على الاستمرار"، مبيّنًا أنّ "الحسم المقدَّم لأولاد للمعلّمين يطال القسط بالليرة اللبنانية قانونيًّا، ويشمل المبلغ بالدولار إنسانيًا للوقوف إلى جانبهم".
وأشار نصر إلى "الإبقاء على 450 ألف ليرة كبدل نقل للمعلّمين لليوم الواحد، وعلى مبلغ 250 ألف ليرة للموظّفين الخاضعين لقانون العمل"، مؤكّدًا "أحقيّة صرخة المتقاعدين، وحقّهم بالعيش بكرامة".
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