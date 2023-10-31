قائد الجيش بحث مع منسقة الأمم المتحدة بالأوضاع في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات على الحدود الجنوبيّة.

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