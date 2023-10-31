اقتراح قانون من "الجمهورية القوية" للتمديد لرتبة عماد: أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان

أشار النائب جورج عدوان، من المجلس النيابي، الى أن "المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي لذا تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي".

ولفت عدوان، الى أن "اقتراحنا مساره الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا"، داعياً "لعقد جلسة تشريعية في الأيام المقبلة لضمان استمرارية المؤسسة العسكرية".

وتمنى أن "تكون هناك جلسة قريبة للتصويت على الاقتراح كي يطمئن الناس للسلم الأهلي والوضع العام".