أشار النائب جورج عدوان، من المجلس النيابي، الى أن "المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي لذا تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي".
ولفت عدوان، الى أن "اقتراحنا مساره الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا"، داعياً "لعقد جلسة تشريعية في الأيام المقبلة لضمان استمرارية المؤسسة العسكرية".
وتمنى أن "تكون هناك جلسة قريبة للتصويت على الاقتراح كي يطمئن الناس للسلم الأهلي والوضع العام".
كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح قانون من "الجمهورية القوية" للتمديد لرتبة عماد: أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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