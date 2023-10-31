شكرا لقرائتكم خبر عن 100 إنذار بوجود قنبلة في مطارات فرنسا خلال أسبوعين فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

تلقت المطارات الفرنسية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة على ما قال وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحاً أن مصدرها هو العنوان الإلكتروني نفسه.

وأكد بون لمحطة «إل سي إي» التلفزيونية الإخبارية «سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء».

وأوضح «تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفاً حازماً جداً».

وأشار الوزير إلى توقيف رجل في محطة «غار دو ليون» في باريس للقطارات، وبوشرت إجراءات قضائية في حقه مشيراً أيضاً إلى حصول بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية.

وإلى جانب الإنذارات بوجود قنابل، «تضاعفت تقريباً البلاغات المتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات».

ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الاعتداءات منذ أن أقدم شاب سلك طريق التطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.