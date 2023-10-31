انت الان تتابع خبر مساعدات ورسائل تشجيعية.. نجم مدريد يُثير الجدل ويواصل دعم إسرائيل والان مع التفاصيل

وليست المرة الأولى التي يقوم فيها كورتوا بدعم إسرائيل علنا، فبعد عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر الجاري، وفي منشور عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، قال: "أنا حزين جدا بسبب هذا الواقع المؤلم. أرسل حبي ودعمي لأصدقائي وأسرتي في إسرائيل، مع أملي أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".

بغداد - ياسين صفوان - وأبدت بعض جماهير الفرق الإسبانية على غرار أوساسونا، تعاطفا مع أهالي قطاع غزة وفلسطين في ظل أعمال العنف التي يعيشونها من قبل الجانب الإسرائيلي.

كورتوا، المتزوج من عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيج، لم يكتف بالدعم المعنوي، حيث كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن كورتوا وزوجته قدما تبرعات لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

ولم يكتف كورتوا برسالة الدعم الأولى، والتبرع المالي الثاني، فعبر مقطع فيديو نشر مؤخرا، عبر الحارس البلجيكي عن تقديره للجندي الإسرائيلي عدي تسور الذي قتل في أحداث الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي مقطع الفيديو، أكد الحارس البلجيكي أنه سمع عن قصة عدي ووصفه بـ"البطل الحقيقي"، وبعث بأمانيه بالقوة والدعم لعائلة وأصدقاء الجندي الشاب.

معبرا عن تضامنه معه بصفته مشجعا للفريق الملكي، ومعربا عن ثقته بأن روح الجندي عدي ستكون معهم في لحظات الانتصارات