انت الان تتابع خبر تفكيك شبكتين خطيرتين لتجارة المخدرات في ذي قار والمثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات إستخبارية مؤكدة عن وجود عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل من قسم المخدرات التابع للأمن الوطني في المحافظة للتحري والمتابعة لأفراد العصابة المذكورة، وبعد جمع المعلومات وإستحصال الموافقات القضائية تم الشروع بعملية مداهمة لمحل إقامتهم".وأضاف: "حيث جرى إلقاء القبض على ثلاثة منهم بينما لاذ الأخرون بالفرار ما أدى إلى ملاحقتهم والإطاحة بهم بعد مواجهة مسلحة استمرت لأربع ساعات أسفرت عن إصابة أحد الضباط".

وفي محافظة المثنى، نفذت مفارز الجهاز "عملية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات مكونة من أربعة متهمين بعد الإطاحة بثلاثة منهم وملاحقة الأخير الذي حاول الفرار والتصدي للقوة المنفذة ما أدى إلى إصابته وإعتقاله على الفور".

وفي ذات المحافظة، ألقت مفارزنا القبض "على متهم أخر وبحوزته كمية من المواد المخدرة".

وأشار البيان الى، أن "عمليات الإعتقال جرت وفقاً لمذكرات قبض قضائية وأسفرت عن ضبط (١٨٩٤) قرص مخدر نوع كبتاكون تم مصادرتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".

