جيش الاحتلال يعترف: نخوض معارك معقدة ومكلفة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تخوض معارك معقدة ومكلفة في قطاع غزة، في ظل المواجهات مع المقاومة الفلسطينية هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إن القتال داخل قطاع غزة خطير وتندلع في وضع معقد ومكلف، لكنهم يخوضونه لتحقيق أهداف الحرب.

وشدد على ضرورة التحلي بـ”طول البال” خلال الأسابيع المقبلة في خضم هذه المواجهات.

وصرح هاجاري، إنه تم حتى الآن إخطار عائلات 240 محتجزا (لدى المقاومة الفلسطينية)، موضحا أنهم يتنوعون بين مدنيين وغير مدنيين، بجانب 315 قتيلا من جيش الاحتلال.

وأرجع المتحدث ارتفاع حصيلة المحتجزين (كان آخر عدد معلن مساء أمس 238) إلى أن بعضهم ليسوا إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم، على حد قوله.