مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: وقت أنصاف الحلول في الشرق الأوسط قد ولى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن الهدنة الإنسانية لن تساعد في الوضع في الشرق الأوسط، مضيفا أن زمن أنصاف الحلول قد ولى.

وأضاف نيبينزيا، أن “وقت أنصاف الحلول والدعوات المراوغة قد ولى، ولن تساعد أي هدنة إنسانية، ومن المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية وسط القتال الدائر على الأرض، وآمل أن يدرك جميع الحاضرين هنا ذلك”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح نيبينزيا، “أن المهام ذات الأولوية للمجتمع الدولي الآن هي وقف سفك الدماء وتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين وتحويل الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي”.

وشدد نيبينزيا، على أهمية تعزيز الخطوات الجماعية الرامية إلى إعادة إطلاق عملية مفاوضات كاملة بين إسرائيل وفلسطين.

وقال الدبلوماسي الروسي “في الوضع الحالي، يبذل الاتحاد الروسي جهودا مكثفة لتهدئة الوضع على الأرض، بهدف تسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن، ومن الضروري وقف إطلاق النار على الفور وضمان ممرات إنسانية للمساعدات العاجلة لكل من يحتاج إليها”.