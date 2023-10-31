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باحث أمني: إسرائيل تواصل قصف غزة وتحاول التوغل في القطاع للضغط على حماس

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث الأمني والاستراتيجي “فايز الأسمر”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قطاع غزة من أجل الضغط على حماس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” يحاول جاهدا أن يطيل من أمد الحرب القائمة خوفا على مستقبله السياسي في إسرائيل.

وأوضح أن هناك مخطط إسرائيلي لفصل شمال غزة عن جنوبه، وممارسة أكبر ضغط ممكن على سكان القطاع حتى تستجيب الفصائل الفلسطينية وتفرج عن الرهائن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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