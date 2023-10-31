باحث أمني: إسرائيل تواصل قصف غزة وتحاول التوغل في القطاع للضغط على حماس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث الأمني والاستراتيجي “فايز الأسمر”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قطاع غزة من أجل الضغط على حماس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” يحاول جاهدا أن يطيل من أمد الحرب القائمة خوفا على مستقبله السياسي في إسرائيل.

وأوضح أن هناك مخطط إسرائيلي لفصل شمال غزة عن جنوبه، وممارسة أكبر ضغط ممكن على سكان القطاع حتى تستجيب الفصائل الفلسطينية وتفرج عن الرهائن.