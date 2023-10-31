المتحدثة باسم الصليب الأحمر في غزة: مستشفيات القطاع على وشك الانهيار.. والطاقم الطبي أصبح منهكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة “سهير زقوت”، أن مستشفيات القطاع على وشك الانهيار.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سواء مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الصحية والخدمية.

وشددت على وجوب تدخل دولي عاجل من قبل المنظمات الصحية الدولية لإغاثة القطاع الصحي في غزة قبل فوات الأوان.