شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: القيادة السياسية لديها إصرار لاستكمال "حياة كريمة" رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، إصرار القيادة السياسية علي استكمال مشروع "حياة كريمة" وتنفيذ مرحلتها الثانية والثالثة رغم التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد حققت العدل لمجموعة كبيرة من المواطنين، لم تكن تصل إليهم الخدمات.

وأضاف "حمدى" خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق برئاسة النائب محمد الفيومى، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أنه يكفى الإشارة إلي أنه تم الوصول بخدمة الصرف الصحي إلي 45% من الريف المصري مقابل 12% عام 2014، والوصول إلى 70% من خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال 3 سنوات فقط منذ انطلاق مشروع حياة كريمة.

وتابع "حمدي" أن الهيئة القومية للصرف الصحي كانت تخدم 90 قرية فى العام ليصبح اليوم وفى ظل حياة كريمة بلغ إجمالى ما تخدمه حاليا 1500 قرية.

وتعقيبا علي طلب النائب أحمد حجازي بشأن إنهاء إجراءات توصيل الصرف الصحي بمنطقة كوبري الفحل بقرية مليح مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، لاسيما ومعاناتها من عدم وجود خدمة الصرف الصحي وتم إعداد المقايسة التقديرية اللازمة وتوفير الأرض اللازمة لإقامة المشروع واستخراج كافة التصاريح اللازمة بالجهود الذاتية، قال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إيهاب خضر، إن هذه الامتدادات خارج الحيز العمراني، مضيفا: "طالما خرجنا من منطقة لا نستطيع الرجوع إليها إلا بمشروع جديد، فضلا عن ضرورة تحويزها عمرانيا وهتدخل مع حياة كريمة".

ومن جانبه، علق أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، بإنه يعاد النظر في جميع الأحوزة العمرانية، وكذا فأن آلية دخول خدمات الصرف الصحي، أما أن تكون بشبكات أو رافع فتدخل ضمن مشروع حياة كريمة، أو استكمالات فتحال للشركة القابضة من الدولة.