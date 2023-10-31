"أنصار الله": أطلقنا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيّرات على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي

أكّد المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" يحيى سريع أنّ الحركة "أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة". ولفت

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