هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات

اكدت هيئة البث الإسرائيلية بأن "سلطات إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات".

وفي وقت سابق، اعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن "اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على إسرائيل من منطقة البحر الأحمر".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وقد تم اعتراضها فوق البحر الأحمر قبل وصولها إلى إسرائيل".