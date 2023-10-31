افادت قناة "الجزيرة" عن انفجارات كبيرة في المناطق الشرقية من تل أبيب بسبب سقوط صواريخ أطلقت من غزة. وكانت كتائب القسام قد اعلنت أنها قصفت غوش دان برشقة صاروخية للمرة الثالثة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

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