أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة المطلة على حدود اللبنانية". وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "إستهداف الموقع الإسرائيلي في بياض ‎بليدا والمدفعية الإسرائيلية تقصف اطراف اللبونة والناقورة".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات إنذار تدوي في مستوطنة المطلة على الحدود الشمالية مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.