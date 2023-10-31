"حزب الله": استهدفنا قوة اسرائيلية بمحيط موقع العاصي بعد اكتشاف كمين وسقوط جميع افرادها بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "عند الساعة 12:22 من ظهر اليوم وبعد ‏رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة الاسلامية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ‏على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي، فقامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور ‏باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما ادى الى تحقيق اصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح". ‏

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