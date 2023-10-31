"النشرة" حصلت على خطة الطوارئ الوطنية التي جرى نقاشها في مجلس النواب اليوم

حصلت "النشرة" على خطة الطوارئ لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية التي أعدتها الحكومة وناقشتها اللجان النيابية اليوم. وتهدف خطة الطوارئ الوطنية إلى حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات عدوان اسرائيلي واسع، وإلى تأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم الى أماكن أكثر أمانًا في لبنان.

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