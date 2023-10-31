استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الحدودية اللبنانية.
وعرض بري أيضاً تطورات الاوضاع والمستجدات خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي، وتابع الاوضاع في الجنوب ومدى الجهوزية لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد الإعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية وذلك خلال استقباله محافظ الجنوب منصور ضو .
كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض الاوضاع العامة والمستجدات مع وزير الدفاع واستقبل العريضي ومحافظ الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.