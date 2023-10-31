بري عرض الاوضاع العامة والمستجدات مع وزير الدفاع واستقبل العريضي ومحافظ الجنوب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الحدودية اللبنانية.

وعرض بري أيضاً تطورات الاوضاع والمستجدات خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي، وتابع الاوضاع في الجنوب ومدى الجهوزية لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد الإعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية وذلك خلال استقباله محافظ الجنوب منصور ضو .