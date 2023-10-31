جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامره لقواته بالاجتياح البري لغزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صدور الأوامر للقوات البرية العاملة فى غزة بشن هجوم برى على الفصائل الفلسطينية داخل القطاع، مشيرا إلى أن القوات ستحارب فى الأزقة والأنفاق للقضاء على الفصائل، جاء ذلك فى أمر أصدره قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال.

وفشلت القوات الإسرائيلية فى الدخول إلى غزة حيث تتقدم بريا بشكل محدود نتيجة المقاومة العنيفة التى تقوم بها فصائل المقاومة.

ووقع تبادل إطـلاق نار بالأسلحة الرشاشة فى المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين فى قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية المقاومة وجيش الاحتلال.