شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة تنسحب من معسكرها بشمال مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - أ ف ب

انسحبت بعثة الأمم المتحدة من معسكرها في مدينة كيدال الاستراتيجية في شمال مالي والتي تشهد معارك بين الحكومة والمجموعات المسلحة، وفق ما أفادت مصادر في البعثة الثلاثاء.

وقال مسؤول في البعثة في المكان لوكالة فرانس برس «لقد غادرنا كيدال هذا (الثلاثاء)»، مشيراً الى أن الانسحاب يتمّ عن طريق البر.

وأُرغمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) على البدء بالانسحاب بعدما طالب في حزيران/يونيو المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 بانسحابها، معلنًا «فشل» البعثة ومنددًا بـ«الاستغلال» المفترض لقضية حقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تنسحب البعثة التي يُقدّر عددها بنحو 15 ألف جندي وشرطي بينهم أكثر من 180 عنصرًا قُتلوا في هجمات، بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول.

الا أن البعثة بدأت الانسحاب من معسكراتها اعتباراً من تموز/يوليو.

وقالت قوات حفظ السلام إنها اضطرت الى تدمير أو التخلي عن تجهيزات مثل العربات والذخيرة والمولدات الكهربائية التي لم تتمكن من نقلها معها، وفق قواعد الأمم المتحدة.

وتخضع كيدال لسيطرة الجماعات الانفصالية المسلحة، واستأنفت هذه الجماعات التي سبق أن وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2014 و2015، عملياتها العسكرية ضد قوات الأخيرة مع الإعلان عن قرب انسحاب بعثة الأمم المتحدة.

وتعارض هذه الجماعات تسليم «مينوسما» معسكراتها الى القوات الحكومية.

من جهتها، كثّفت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هجماتها على المواقع العسكرية.

وعزت «مينوسما» تسريعها وتيرة انسحابها إلى التصعيد العسكري الذي يهدّد عناصرها، متّهمة السلطات بتعقيد عملية خروجها من خلال عرقلة تحركاتها.