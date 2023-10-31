شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تفتح النار على امرأة أطلقت تهديدات في محطة للقطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس أ ف ب

فتحت الشرطة الفرنسية الثلاثاء، النار على امرأة كانت تطلق تهديدات في محطة للقطار في باريس، ما أدى إلى إصابتها بجروح، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس».

وأفاد شهود بأن المرأة كانت «محجبة بالكامل» وهتفت «الله أكبر» و«أطلقت تهديدات».

وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من عزل المشتبه فيها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظراً إلى عدم امتثالها للأوامر وخشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم.

وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت بتفجير نفسها، مضيفاً أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين واحد يتعلق بتصرف المرأة والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبرراً.

ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب سلك الطريق التطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس شمالي البلاد.