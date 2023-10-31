شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول: إغلاق بيونغ يانغ لسفارتيها بأنجولا وأوغندا مؤشر على صعوبات اقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - (رويترز)

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إن إغلاق كوريا الشمالية لسفارتيها في أنجولا وأوغندا في الآونة الأخيرة، يدل على وجود صعوبات تواجه الدولة المنعزلة في جني أموال بالخارج، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتتمتع أنجولا وأوغندا بعلاقات ودية مع كوريا الشمالية منذ سبعينيات القرن الماضي، مع الحفاظ على التعاون العسكري. وكانتا تزودانها بمصادر نادرة للعملة الأجنبية، مثل مشروعات لبناء تماثيل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الاثنين، إن سفيري كوريا الشمالية «ودعا» قادة أنجولا وأوغندا الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية في أنجولا وأوغندا بإغلاق سفارتي كوريا الشمالية في البلدين.

وأضافت وزارة الوحدة أن إغلاق السفارتين يعكس تأثير العقوبات الدولية التي تهدف إلى الحد من تمويل البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.