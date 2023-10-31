شكرا لقرائتكم خبر عن «تحت غطاء من السرية».. إسرائيل تعلن بدء هجومها البري على قطاع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه البري الموعود على قطاع غزة الفلسطيني لتحقيق أهدافه المعلنة وعلى رأسها «القضاء على حركة حماس».

وقالت الصحيفة إن الهجوم جاء، بعد قصف جوي عنيف أسفر عن مقتل الآلاف من الفلسطينيين، موضحة أن بدء التوغل البري في غزة جاء تحت غطاء من السرية حيث استغرق الأمر ساعات قبل أن يفهم المراقبون الخارجيون ماذا يحدث.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، فيديو كشف فيه عن «أمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة».

وقال أدرعي: «ننطلق الآن لشن هجوم على حماس في قطاع غزة، هدفنا واحد، الانتصار، مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار».

