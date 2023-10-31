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مقتل مسن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوباس - رويترز
قالت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، إن مسناً يبلغ من العمر 70 عاماً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المسن لقي حتفه «إثر إصابته برصاص بالوجه».
وقال سكان محليون إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة الثلاثاء ودارت اشتباكات مع عدد من الشبان المسلحين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات في طوباس منهم إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي بالصدر واليد لفتى في الخامسة عشرة من عمره.
وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل في المدينة حيث جرى اعتقال عدد من المواطنين.
ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث الجارية في طوباس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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