الصحة العالمية: انهيار النظام الصحي في السودان

حذر مسؤول منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد من أن النظام الصحي في السودان قد وصل إلى نقطة الانهيار مع انخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب تفشي الأمراض وسوء التغذية وارتفاع حالات الأمراض غير المعدية غير المعالجة (مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والأمراض المزمنة والفشل الكلوي) وأشار عابد إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لايزال محدودا بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الأدوية والامدادات الطبية مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها.

وقال مسؤول منظمة الصحة بالسودان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف إن ما يصل إلى 70-80% من المرافق الصحية لا تعمل في بؤر النزاع الساخنة وفى المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع فان المرافق الصحية تكتظ بالمرضى في الوقت الذى لم يحصل العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي في السودان على رواتبهم منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

ولفت ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة تحققت حتى اليوم من 60 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الصراع مما أدى الى مقتل 34 شخصا وإصابة 38 آخرين مما أثر بشكل أكبر على توافر الرعاية الصحية وأشار إلى أن الصراع والنزوح الجماعي الذى أعقبه أدى إلى دفع السكان الى حالة من سوء التغذية واسعة النطاق حيث أصبحت حياة الأطفال على المحك.

وقال عابد إنه تم الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات في جميع أنحاء السودان وهى القضارف والخرطوم وجنوب كردفان كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها فى ولايتى الجزيرة وكسل وحذر من أن التفشي يتوسع بسرعة بسبب الظروف المواتية المتمثلة في سوء المياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح وضعف الخدمات الصحية ونوه مسؤول الصحة العالمية الى انه تم الابلاغ عن ما مجموعه 1962 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى الأسبوع الماضي منها 30 حالة مؤكدة مختبريا و72 حالة وفاة مرتبطة بها حتى 27 أكتوبر 2023 وحذر من أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الاصابة بالكوليرا حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأضاف مسؤول المنظمة الدولية أنه ووفقا لأحدث التقديرات فان حوالى 20.3 مليون شخص أو 40% من السكان يواجهون الجوع بينما 6.3 مليون على بعد خطوة واحدة من الجوع وأشار إلى أن ما يصل إلى 4.6 مليون طفل وحوامل وأمهات مرضعات يعانون من سوء التغذية كما يعاني 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويعانى 700 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.