الأردن تُسَيّر 6 شاحنات من الأدوية والاحتياجات الطبية إلى الضفة الغربية وغزة

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري في مؤتمر صحفي، أن هذه المساعدات الطبية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومضادات حيوية ومستهلكات طبية تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة، لافتًا النظر إلى حجم الكارثة الطبية التي تشهدها الضفة الغربية وغزة بكل المقاييس الطبية.
وأشار إلى الاتصال مع وزير الصحة الفلسطيني بخصوص ترتيب إيصال المساعدات الطبية، حيث حُددت الأدوية والمستلزمات الطبية المرسلة بعد استلام قوائم احتياجات الضفة الغربية، موضحًا أن هناك مساعدات في طريقها لغزة. وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور مهند المبيضين، أن هناك مسارًا موازيًا أيضًا بدخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إذ أُرسلت طائرتا مساعدات أردنيتان إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، لدخولها إلى القطاع عبر معبر رفح.
ولفت الانتباه إلى أن الحكومة الأردنية خصصت مبلغ 3 ملايين دينار، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بدورها في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.
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