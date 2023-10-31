الجامعة العربية تسلم ردها لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية فى لاهاى، وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، وذلك في القضية التى تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.



وكانت الأمانة العامة قد سلّمت مُرافعتها المكتوبة فى شهر يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المُتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتضمّنت بالأدلّة والحيثيات ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءاً من يوم 19/2/2024.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: