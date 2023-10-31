مباراة الأهلي وصنداونز.. بيان مهم من مترو الأنفاق بشأن حضور الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قالت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، إنها استعدت لاستقبال جماهير النادي الأهلي غدًا، عبر محطة الاستاد؛ للوصول إلى استاد القاهرة، لحضور مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضافت الشركة: غدًا الأربعاء في استاد القاهرة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، النادي الأهلي سيلعب ضد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وأوضحت الشركة: محطاتنا -وعلى الأخص محطة الاستاد- وفريق خدمة العملاء مستعدون لاستقبالكم بترتيبات خاصة؛ لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وتابعت الشركة: سيتوفر قطار كل 5 دقائق عشان يوصلكم في أسرع وقت.. استمتعوا بالماتش مع "آر إيه تي بي ديف للنقل- كايرو".