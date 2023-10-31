شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر من العريش: ما رأيته اليوم بمؤتمر رئيس الوزراء يفوق الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، عن سعادته بمشاركته في مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وقال "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365": "رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي استعرض أمامنا اليوم خطة لتنمية وتطوير سيناء سوف تنعكس مباشرة على أهل سيناء" مضيفا: "مبروك على أهل سيناء هذه الإنجازات التي تفوق الخيال".

وأوضح مطر، أن ما رآه اليوم في مؤتمر رئيس الوزراء يفوق كل التوقعات، مضيفا: "إنجازات تضاف إلي سجل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى" مشيرا إلى سيناء شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.