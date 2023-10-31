شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع الشيوخ: سيناء خط الدفاع الأول للأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ إن ما أعلنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم حول خطة التنمية بسيناء يؤكد على أن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ تنمية حقيقة فى شمال سيناء، باعتبارها البوابة الشرقية للأمن القومى المصرى وبما تمثله من جزء غالى من أرض الوطن وضحى من أجله الآلاف من المصريين حتى تعود إلى حضن الوطن.

وأكد اللواء طارق نصير على أن حزب حماة الوطن يقف خلف قيادته السياسية لإحباط أى مخططات صهيونية من أجل تهجير أهلنا فى غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد نصير على أن أرض سيناء رويت بها دماء شهداء مصر الأبرار ومستعدون تقديم كل غال ونفيس حتى لا يقترب أحد من رمالها.

وأشاد نصير بما أكده المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاعتماد على أهالي سيناء فى تنفيذ المشروعات التنموية تحت رعاية الدولة المصرية وهو ما يساهم فى التخطيط الجيد لكافة المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية بشبة جزيرة سيناء.

وثمن نصير دور قبائل سيناء فى الماضى والحاضر ووقوفهم جنبا إلي جنب مع الدولة المصرية سواء في السلم أو الحرب وكذا دورهم الوطنى فى دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره والآن نشر التنمية فى هذه البقعة الغالية على أرض مصر.

وأشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بما أعلنه قائد الجيش الثاني الميداني أنهم على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أى مهام توكل إليهم للمحافظة وحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الشمالي الشرقي.

وجدد نصير أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي وكافة كوادره يقفون صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة فى كافة القرارات والمواقف التى من شأنها حل الأزمة بقطاع غزة مع الحفاظ على أمن مصر القومى.