شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل سفير فرنسا بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، السفير الفرنسى مارك باريتي، والوفد المرافق، حيث كان فى استقبال السفير والوفد المرافق المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وعدد من الخبراء ومستشاري الحملة.

في بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، أن الحملة تقدر زيارة السفير الفرنسي بالقاهرة لمقر الحملة، كما زارت مقرات الحملات الرئاسية الأخرى، حيث أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية وثيقة، وشهدت تقارباً كبيراً خلال التسع سنوات الأخيرة على مختلف المستويات، كما تمثل فرنسا لمصر شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية فهناك اتفاقات في عدة مجالات، لافتا إلى التعاون المشترك بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب وقضايا الأمن والمناخ والبيئة، فضلاً عن توافق الدولتين في القضية الفلسطينية حول ضرورة حل الدولتين والتسوية السلمية، مثمناً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حرص القيادة السياسية على القيام بتنمية شاملة على كافة المستويات رغم التحديات، وذلك إيماناً من الرئيس بأن البنية التحتية هى حجر الأساس، الذي ينطلق منه قطار التنمية.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي مارك باريتي أنهم يتابعون نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مثمناً اهتمام الحملة الرسمية بكافة فئات المجتمع وخصوصا الشباب والمرأة، إذ أن مصر تعني الكثير لفرنسا، وأنه بالفعل هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وهى تزداد عمقًا كل يوم، مشيرًا إلى أهمية مصر في المنطقة وفي العالم والبحر المتوسط، ما يجعلهم متمسكين بالاستقرار والأمن في مصر، منوهًا إلى التعاون القائم مع مصر في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، مثمنين دور مصر في تطوير وتنمية البنية التحتية.

وعبر السفير الفرنسي عن سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارته الأخيرة لمصر، وأنهم يرون أن الموقف المصري بنّاء للغاية ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير في القضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا في الحل السياسي الشامل في المنطقة.