مطالبات أمام "صناعة النواب" بحل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

القاهرة - سامية سيد -

استمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لعدد من المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، وذلك بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي.

من جانبه، طالب النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسيجية، عضو مجلس النواب، بوضع الضوابط الخاصة التي تدفع المستثمرين للدخول في صناعات مستلزمات الإنتاج، لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الدولارات، وهو ما يؤدي لزيادة القيمة المضافة.

بدورها أشارت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشؤون الاقتصادية، إلى إشكالية عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم توافر مدخلات الإنتاج، مؤكدة أهمية حل مشكلة عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص، لاسيما في ظل التداخل بين الجهات الأمر الذي يؤثر على طول فترة صدور التراخيص.

من جانبه أشار شريف حمودة، مطور عام مدينة طربول الصناعية، إلى أن المدينة بها نحو 850 مصنع، مطالبا بوضع خطة واضحة لحل مشاكل المدن الصناعية العشوائية، لافتة إلي أن التحول للاقتصاد الأخضر يحتاج رؤية من الدولة، لاسيما وأنه لم يعد اختيارا في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية، تستوجب التحول للاقتصاد الأخضر.

بدوره لفت أحمد الكمار، رئيس إحدى شركات الإنتاج الغذائي، النظر إلي وجود مشكلة في القطاع تتعلق بوجود عدة جهات في الرقابة على الصناعات الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا على المصنعين.

وأثار خلال الاجتماع كذلك تعدد الأوعية الضريبية، قائلا " نحن ندفع 11 نوع ضريبة، وفي المقابل نواجه مشكلات تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية".

وطالب عمرو إسماعيل فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تأهيل الموظفين في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، حتى يكون هناك إنجاز في تنفيذ المطالب على النحو الأمثل، مشيراً إلي أن هناك مصانع متوقفة بسبب سوء التعامل من أجهزة الدولة وخصوصا البنوك.

وطالب طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، بأهمية تقنين أوضاع المصانع وتوصيل المرافق لتكون تحت الرقابة والحصول على مستحقات الدولة من الضرائب وغيرها. وشدد على أهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.