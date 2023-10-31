شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: مشهد مؤتمر العريش رسالة واضحة برفض مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل أن مشهد المؤتمر اليوم هو رسالة واضحة برفض مخططات تهجير وتوطين الفلسطينيين في سيناء وتأكيد على أن صفقة القرن انتهت، وكل من يحاول المشاركة فيها انتهى أيضا، موجها التحية للأطراف الفلسطينية التى أعلنت اتفاقها مع الموقف المصرى ورفض مخططات التهجير.

وأوضح أمام أن التنمية والعمران هم أهم آلية لمواجهة الإرهاب، وأشار إلى أن مطلب مد التنمية والعمران إلى سيناء كان أحد أهم المطالب خلال السنوات الماضية، واليوم تابعنا كيف استعرض رئيس الوزراء حجم الجهود التى قامت بها الدولة فى سيناء والمشاريع المختلفة التى تم تنفيذها مثل الأنفاق والصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن أهم ما جرى في مؤتمر اليوم هو المكاشفة التى قام بها رئيس الوزراء بكل وضوح وشفافية بشأن التصورات التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع وهذا مهم للغاية ويدعم الثقة فى الحكومة.