شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب السادات: شاهدنا اليوم مستقبلا باهرا لسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ضمن وفد وزاري مصري رفيع المستوى ووفد من الأحزاب والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لزيارة العريش عاصمة شمال سيناء.

وقال "السادات" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "منذ أن وطأت أقدامنا مطار العريش ورأينا إنجازات وتنمية في كل شيء من إسكان وطرق ونقل ومواصلات"، مضيفا: "نالت سيناء اهتماما غير مسبوق من جانب الدولة المصرية" معربا عن سعادته بزيارة الكتيبة 101.

وأضاف "السادات" شاهدنا اليوم مستقبلا باهرا لسيناء على أرض الواقع ونقول لأهل سيناء مبروك عليكم هذه التنمية"، موضحا أنه تم تطوير ميناء العريش من أجل تحويلها ميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس لجميع أهالى شمال سيناء، كما أن مدينة رفح الجديدة تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وسيتم البدء فى المراحل الأخرى لها وهذا كله تنمية حقيقة لأهل سيناء.