المؤتمر: الدولة المصرية تضع سيناء على رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا لتنميتها

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى سيناء تأكيد على اهتمام الدولة بالتنمية في سيناء، وذلك لتحسين مستوي المعيشة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع سيناء على رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها وتحسين حياة سكانها من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد لتحقيق ذلك تتمثل في تطوير البنية التحتية و تعزيز السياحة وتوفير الخدمات الأساسية وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

وأضاف فرحات فى تصريحات له، "كما تعمل الحكومة على تطوير الموانئ والمطارات وتعزيز النقل لتعزيز السياحة وتسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان".

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: "الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء لوضعها على مسار التنمية الحقيقية وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم وضع تنمية سيناء كأولوية، وتم إنفاق مئات المليارات بدأت بإقامة أنفاق سيناء فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا و كبارى معلقة وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة تخلق فرص عمل مستمرة ومجتمعات مستقرة وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة.

وأشاد فرحات بدور قبائل سيناء التى لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد الإرهاب وساعدت في القبض على الإرهابيين بجانب مشاركتها جنبا الي جنب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز، لافتا إلى أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية لم توقف عجلة التنمية حتى فى فترات الإرهاب الغاشم، حيث رفعت الدولة شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب وحولت رمال سيناء التي رويت بدماء أبطالنا إلى ثروة قومية ومسار مليء بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.

وأشار فرحات إلي أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في عدة ملفات تمثلت في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد بالإضافة إلى المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز.