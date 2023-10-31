شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى الديمقراطى": لا لتهجير أهل غزة ولا تفريط فى ذرة رمل من أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى عن سعادته بالمشاركة فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى، مؤكدًا على وجود 3 محاور للتنمية فى سيناء – كما أعلنها رئيس الوزراء - أولها، محور الأمن، والخاص بتطهير سيناء من الإرهاب وذلك نعتبره انتهى، والمحور الثانى، وهو المحور الاقتصادى الخاص بإنشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، وهذا يعد أمرًا مهمًا ليساعد في جذب الاستثمارات، أما المحور الثالث، فهو المحور الاجتماعى من خلال المشروعات الخدمية.

وأكد منصور، أنه فيما يخص التهجير، فالرسالة واضحة كما قالها رئيس الوزراء: "لا تفريط في ذرة رمل من أرض مصر"، مؤكدًا أنه لا للتهجير ولا لمشروعات وأحلام إسرائيلية أو غير إسرائيلية، على أرض مصر، لافتًا إلى أن مصر كلها كنواب وأحزاب سبق وأن أعلنت رأيها فى هذا الأمر، أنه لا للتهجير بصورة قاطعة، فأرض مصر لن تكون بديل لأى مشروعات في أفكار أو أحلام أو أوهام أي شخص آخر.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى إنه سيكون هناك مشروعات تنموية في سيناء من خلال التطوير في رفح والعريش وبئر العبد، وعدد كبير من المدن بأرض الفيروز خلال الخمس سنوات المقبلة، بقيمة تصل لنحو 362 مليار جنيه، قائلًا: "إن هذا المبلغ يعد مبلغًا جيدًا سيساعد في تطوير سيناء، خاصة أن التطوير في سيناء له بعد أمنى مهم جدًا ليس كباقى التطوير في المحافظات الأخرى، وجميعنا ندعمه، فبقعة سيناء تحتاج إلى تطوير وتنمية في كافة المجالات زراعة وصناعة وغيرها".